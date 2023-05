När vi bildade regering sänkte vi omgående drivmedelsskatten med en krona per liter vid pump, samt förstärkte reseavdraget för arbetspendling. Det som på allvar kommer att göra skillnad i plånboken är dock en justering av reduktionsplikten. Därför sänker vi nu den till sex procent för både bensin och diesel. Givet att kostnaden för att uppfylla reduktionsplikten kommer att ligga nära 13 öre plus moms per procentenhet och med reservation för förändringar i utbud och efterfrågan, kan detta innebära 5,5 kronor billigare per liter diesel redan nästa år. 2025 kan det bli sex kronor billigare och 2026 hela sju kronor billigare, jämfört med om vi inte hade sänkt reduktionsplikten.

Det är politik som gör skillnad för hushållsekonomin. Om de rödgröna partiernas föreslagna höjningar av reduktionsplikten gällt, hade en liter diesel kunnat sluta på över sju kronor dyrare jämfört med vår sänkning. Det hade inneburit cirka 500 kronor dyrare för en full tank i en Volvo V70.

Regeringen fortsätter parallellt med åtgärder för att snabba på elektrifieringen, inte minst inom transportsektorn. Genom att kraftigt bygga ut den fossilfria elproduktionen kan vi minska utsläppen – utan att straffa alla de människor som är i dagligt behov av bilen.

Vår utgångspunkt är att stötta i stället för att styra och ge människor förutsättningar att lättare klara vardagspusslet. Vi lovar inte allt åt alla, men vi lovade att på olika sätt göra livet lite enklare, även för dem som inte bor i storstäderna. För många kommer bilen även fortsättningsvis vara en viktig del för att klara vardagen och därför sänker vi nu reduktionsplikten.

Det ska bli billigare att vara svensk.

Lili André (KD), riksdagsledamot, Gävle, Gävleborg

Viktor Wärnick (M), riksdagsledamot, Söderhamn, Gävleborg