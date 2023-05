Starfältet var ganska stort för att vara sprint-DM med 120 startande i de olika klasserna. I Damernas huvudklass segrade Julia Näslund OK Hammaren. Tvåa blev Jenny Johansson Valbo AIF och trea Helena Backlund Gävle OK.

I H21 klassen var det tre rutinerade herrar i topp. Richard Hejdenberg Gävle OK segrade, 41 sekunder före Björn Ljunggren OK Hammaren och trea blev Lasse ”Jabba” Jansson Gävle OK. Trots att segermarginalen inte blev större än 41 sekunder var Richard i topp från första kontrollen ända in i mål.

I D16 segrade Vera Jeppsson OK Hammaren. Tvåa, slagen med 21 sekunder, blev klubbkompisen Alicia Ivarsson och trea blev Svea Forsslund Gävle OK.

I H16 blev det som vanligt en hård kamp mellan segraren Gustav Mattsson Valbo AIF och Arvid Kjellman OK Hammaren. Endast sju sekunder skiljde mellan de båda. Trea blev Oskar Wennberg OK Hammaren.

Iris Wikström OK Hammaren segrade i D14. Hanna Jernberg Gävle OK blev tvåa och Vilda Lundberg även hon GOK blev trea.

I H14 tog favoriten Ludvig Ljunggren OK Hammaren segern med Melker Kjellman OK Hammaren på andra plats och trea blev Alfred Söderholm Valbo AIF. H14, och lite överraskande även D50, var de största klasserna med tolv startande i respektive klass.

D12 vanns av Tua Lundin OK Hammaren. Tvåa blev klubbkompisen Emmy Kivisäkk och trea Lisen Backlund Gävle OK. I H12 tog Tage Wallström Valbo AIF en klar seger före Simon Björk OK Hammaren och trea blev Stellan Klasson OKH. D10 vanns av Alma Mattsson Valbo AIF. Tvåa respektive tre blev Ingrid Ahlberg och Agnes Lind båda från Gävle OK.