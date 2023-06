Gavlekören under ledning av Bengt Olerud sjöng och Elna Berglind, läkare specialist i allmänmedicin, föreläste om tobakens vådor. Musik och föreläsning blandades friskt inför de cirka 40 deltagarna.

Kjell Wikman framförde Ruben Nilssons ”Fimpen och tändstickan” och ”Cigarett duett” sjöngs av Lena Andreasson och Jan Tiberg. Kören sjöng bland annat ”Smoke gets in your eyes” och damerna avslutade passande med ”Dans i de saligas ängder” från filmen Mannen som slutade röka.

Gavlekören medverkar närmast vid Gävle kommuns firande av Nationaldagen 6 juni på scenen i Boulognerskogen klockan 12–13, men därefter blir det sommarlov för kören.

Elna Berglind