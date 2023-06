C fick 4,2 procent. I Stockholms kommun har C 4,0 procent och i Stockholms län exklusive Stockholms kommun har C 4,1. C har högre stöd än i de två regionerna i fyra andra av åtta regioner i SCB. Men stödet för C i Stockholms två regioner är nära C-rikssnittet. Förut hade C sitt lägsta stöd i Stockholms län och kommun. Så är det inte nu. Partiets politik och linjen att inte samarbeta med SD och de borgerliga partier som gör det i regeringen har lett till fler väljare i Stockholms två regioner för C. Och de utgör större del av C-väljarna när C försvagats (mer) i övriga landet.