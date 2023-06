Gävle kommun måste spara, de spar in på vatten i fontäner, drar in buss 95 samt lägger ned bastun i Hemlingby, med mera. Överföringsmedel från Gavlegårdarna ska gå dit de behövs. Även Gavlegårdarna måste spara, de har inte råd att köpa in nya utemöbler, inte ens en burk färg till befintliga möbler, de drar in på underhåll av lägenheter, planteringar, lekplatser, oh så vidare.

Jag hoppas verkligen inte Gävle kommun kommer överklaga beslutet, bland annat Jörgen Edsvik (S), samt MP och V, reserverade sig när de första beslutet om utbetalningar till privata Brf kom till, men av någon anledning är det bara V som kämpat för att häva beslutet. Tack för det!

Gör om och gör rätt, stoppa även övriga pågående utbetalningar till andra beviljade föreningar. Vilket bör göras enligt regler, de kan ju bara sökas år från år, så då kvarstår frågan, hur kunde man bevilja Engesberg tre år i taget? Det går inte heller att söka retroaktivt. Borde Brf Engesberg kanske valt bort pool, det är faktiskt väldigt nära bad i havet, så kanske de haft pengar över till att anställa en egen bovärd.

Inger J