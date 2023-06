Hon är Hits for Yous nya showartist

Innan Hits for You slog upp dörrarna i Bankhuset i augusti 2015 gjorde trion Henrik Sundström, Maria Doverud och Hanna Jämtsäter en show med samma namn på Hotel City från 2013. Det var också de som kom att utgöra Hits for You 2016-2023 men för den som kan sin kroghistoria var faktiskt Anna Lindman artist under showkrogens första termin hösten 2015. Nu har dock Jämtsäter bestämt sig för att gå vidare och under våren har det hållits auditioner. Valet föll på Olivia Holmgren som bor i Göteborg men kommer från Lerhamn på Kullahalvön i Skåne och precis har fyllt 28 år.