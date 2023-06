Bosse prejades av vägen av sladdande A-traktor

Från den lilla byn Stigen går en väg. Den sträcker sig över E16. Den kringelikrokar sig genom Långängarna tills den slutligen når Årsundavägen i Sandviken. Det är vackert, idylliskt och påminner vagt om kontinentens serpentinvägar. Just där bron går över E16, just där som den tvära kurvan tar vid, just där som skogen skymmer all sikt kom Bosse Nilsson cyklandes på nationaldagen.