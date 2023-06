Per Bolund ställer inte upp för omval till posten som språkrör i Miljöpartiet. Det beskedet kom under torsdagen. Kanske inte så konstigt. Bolund har under snart två decennier befunnit sig i politikens absoluta toppskikt och det betyder också per definition att en slitig tillvaro, där annat i livet fått stå tillbaka.

Bolund har inte gjort bort sig, men heller aldrig varit någon större ledarfigur. Och det är nog egentligen vad som krävs i Miljöpartiets topp för att kunna maximera sitt politiska utfall och locka väljare.

Både han och Märta Stenevi har dock varit starka debattörer. Men det räcker tyvärr inte. Och även om vissa inom Miljöpartiet tror att del av problemet är att man har språkrör istället för partiledare, är det knappast ens en delförklaring till partiets brist på framgångar.