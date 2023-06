En röst avgjorde: Ändrad budget ledde till lång debatt

Nu är det klart att kommunen tar 199 miljoner kronor från sitt sparkapital ur den så kallade resultatutjämningsreserven för att få ihop budgeten för 2023 som tidningen berättat om tidigare. Samling för Gävles (S, C, KD, L och MP) reviderade budget togs under måndagen med minsta marginal under säsongens sista fullmäktigemöte.