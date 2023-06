Fotbollsfest inleder midsommarhelgen – Arbetarbladet sänder tre matcher

Midsommarhelgen inleds med massvis med fotboll för våra lokala lag. Och det är viktiga matcher som spelas – speciellt de tre matcher som sänds direkt här på sajten och i appen.

Sandvikens IF har tätkänning i den norra ettan. För att inte riskera att tappa på toppduon Dalkurd och Nordic United jagar laget nu en seger borta mot mittenlaget Hammarby TFF. Det är matchen som är först ut under torsdagskvällen

Match två är Sandvikens AIK, som slåss i botten i division 2 norra Svealand, mot topplaget Skiljebo SK på hemmaplan samma kväll. Ett SAIK som har det kämpigt med formen och har fyra raka förluster i serien

Samtidigt spelar Årsunda IF borta mot Bollnäs GIF i division 3 södra Norrland. Ett Årsunda som just nu befinner sig på negativ kvalplats på samma poäng som IFK Mora under sträcket och fem poäng upp till säker mark.