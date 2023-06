Trots att det är en ungdomstävling var det också många äldre orienterare som sprang de öppna banorna. På den längsta öppna banan fanns det två topplöpare på plats, Felix Silver och Kent Ohlsson. Silver som förra säsongen var juniorlandslagsman i både fot-orientering och MTBO (mountainbike-orientering) tävlar numera för Uppsalaklubben OK Linné, tidigare tillhörde han Gävle OK. Ohlsson tävlar för Södertälje-Nykvarn OF.