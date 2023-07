Jag läste en bok med stora bokstäver. Nä, jag läste en bok med många bra bokstäver av Anders Hansen som heter Fördel adhd, var på skalan ligger du?

Denna bok rekommenderar jag, eller förresten, gör den till obligatorisk läsning för tjänstemän och politiker inom utbildningsnämnden.

Ett citat ur boken av den amerikanske läkaren Michael Anderson: ”We've decided as a society that it's too expensive to modify the kid's enviroment. So we have to modify the kid's”.

Något att tänka på kanske, eller ta på fullaste allvar.

Conny Paar