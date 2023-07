Läsarnas kalender 2–9 juli

Har du också något på gång som du vill få med i vår kalender? Skicka in via vårt formulär här. Eller mejla till lasarnaskalender@arbetarbladet.se.

Strömsbro kyrka, tisdag 4 juli kl. 18.30

* * * * * * * * * * * * * *

Fäboddag

Program, fikaservering och öppna byggnader under dagen. Dessutom, prova på trådslöjd!

Arrangörer: Häckelsängscirkeln, Gävleborgs Fäbodförening, Länsstyrelsen Gävleborg och Länsmuseet Gävleborg.

Häckelsängs fäbodar, torsdag 6 juli kl. 12.00–16.00

* * * * * * * * * * * * * *

Bio

Indiana Jones and the Dial of Destiny. www.riobio.com

Rio biografen, Ockelbo, onsdag 5 juli kl. 19.00.

* * * * * * * * * * * * * *

Utställning

Sommarsalong med Maria Jeppesen och Glenn Klang.

Galleri Boken, biblioteket, Skolg 11, Hofors, 30 juni–18 augusti.

Sommaröppettider på biblioteket: måndag–tisdag kl. 10–18, onsdag och fredag kl. 10–15.

* * * * * * * * * * * * * *

Dansa och prova på tango

Gefle Tango bjuder på argentinsk tango. Vi inleder med ”prova på” i 45 minuter. Sedan är både nya och erfarna dansare välkomna att fortsätta kvällen tillsammans.

Musikpaviljongen, Regementsparken, varje onsdag kl. 18.00–21.30

* * * * * * * * * * * * * *

Familjeunderhållning med Wullger & Mimmi

Livsfarlig jonglering, trolleri, publikmedverkan och allehanda varietékonster. En föreställning som får både barn och vuxna att skrika lungorna av sig! Passar alla åldrar och är lika rolig för barnen som för de vuxna. Fri entré.

Stora scenen i Boulognerskogen, måndag 3 juli kl. 14.00

Arbetarmuseet Ådala, Norrsundet, tisdag 4 juni kl. 12.00

* * * * * * * * * * * * * *

Loppis