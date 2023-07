”Tyvärr blir regeringens och Socialstyrelsens beslut dubbelbottnat när man under ansökningstiden inte låter kompetensen gälla lika för alla med legitimation”, skriver signaturen V.G.

På grund av denna nya lag har ett avtal skrivits till mig som timanställd, där jag måste avsäga mig min rätt att få behålla min titel från och med 1 juli medan jag ansöker om yrkesbevis från Socialstyrelsen. Detta innebär enligt mig, att jag indirekt, baserat på Socialstyrelsen bedömning, avsäger mig den kompetens som min titel undersköterska har. Om jag fortsätter att arbeta med titeln undersköterska, kommer jag att bli pålagd böter.

Något skydd för min yrkestitel under ansökningstiden på tio år finns inte.

Min nya titel är nu assistent/omvårdnad och jag är välkommen att arbeta degraderad, men med arbetsuppgifter som en legitimerad undersköterska. Att jag inte skriver under avtal och avsäger mig min titel betyder inget. Degraderingen sker automatiskt.

Det är bra att skyddad yrkestitel träder i kraft. Men är tillvägagångssättet etiskt rätt? Är det möjligt att förlora sin titel bara över natt medan andra fortsätter behålla den? Finns det då inget skydd för en titel som man faktiskt äger även som timanställd?

Skydd för min titel just nu är lika viktig. Tyvärr blir regeringens och Socialstyrelsens beslut dubbelbottnat när man under ansökningstiden inte låter kompetensen gälla lika för alla med legitimation. Alla med legitimerad titel oavsett anställningsform äger rätten att ha lika lång ansökningstid (tio år) anser jag. Det vore mer rimligt och mer i linje med syftet av den nya lagen, att garantera vårdkvaliteten. Eller är det att man inte ska ta sig själv på för stort allvar och gilla läget och fortsätt jobba som degraderad under ansökningstiden?