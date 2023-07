Läsarnas kalender 9–16 juli

Har du också något på gång som du vill få med i vår kalender? Skicka in via vårt formulär här. Eller mejla till lasarnaskalender@arbetarbladet.se.

Gefle Tango bjuder på argentinsk tango. Vi inleder med ”prova på” i 45 minuter. Sedan är både nya och erfarna dansare välkomna att fortsätta kvällen tillsammans.

Musikpaviljongen, Regementsparken, varje onsdag kl. 18.00–21.30

* * * * * * * * * * * * * *

Jubileumsdag för IOGT-NTO Ockelbo framtid

Välkommen att fira våra 140 år med oss, öppet för alla. Gratis familjedag med bland annat hoppborg, pyssel och sommarlek, kl. 13.00–17.00. Middag med filmen Indiana Jones and the Dial of Destiny, kl. 18.00. Anmälan till middag med bio senast den 10 juli till info@gotan.se, kostar 150 kr.

Gotan, Norra Åsgatan 56, Ockelbo, lördag 15 juli

* * * * * * * * * * * * * *

Utställning