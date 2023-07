Helge Gudheim har med sin sambo Else Marie har varit på ett sedan länge planerat besök hos Järbo hembygdsförening. Föreningen, och framför allt Gunilla Humble som är mycket kunnig om just dräktskicket i Ovansjö och Järbo, har haft mejlkontakt med honom under flera år, men på grund av pandemirestriktioner och annat har besöket dröjt till nu.

Helges mål och inriktning med besöket var att i verkligheten få se ett dräktplagg kallat tvinnskört, som han hittills bara läst om. Det finns inte en endaste rest av materialet i Norge, men plagg av materialet går att återfinna i flera bouppteckningar från 1700-talet.