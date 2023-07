Detta har inget med klimatomställning att göra utan är nya industriella satsningar med mycket stora tekniska och kommersiella risker och med gigantiska elbehov. Bakomliggande företag är bland annat Vattenfall, LKAB och SSAB – det vill säga risktagandet vilar på svenska skattebetalare. Projekten kräver en massiv utbyggnad av vindkraft och nya kraftledningar. Konsekvenser som verkar komma som överraskningar sent i projektplaneringen.

Med en global brist på fossilfri elektricitet, borde vi inte då fokusera på energisnåla industrisatsningar? Inte processer som kräver fördubblad elproduktion med stora negativa konsekvenser!

För att lägga ytterligare sten på bördan, erbjuder vi amerikanska företag att bygga datahallar med skattebefriad ”grön” el. Dessutom skall vi ersätta tysk kärnkraft, rysk naturgas och även polsk kolkraft. Cirka 70 procent av vindkraften i Sverige ägs av utländska bolag. Kina 20 procent. Elektriciteten exporteras via så kallade PPA-avtal. Sanningen är att Sverige har liten kontroll var energin från vindkraften tar vägen.

NIMBY, Not In My Backyard, är ett uttryck som används av vindkraftsförespråkare för att bagatellisera vindkraftsanläggningars konsekvenser. Det är ett ”hemfridsbrott” som rättfärdigas med att beskylla drabbade människor för bristande gästfrihet. Också ett raffinerat sätt att ge drabbade dåligt samvete.

Skall vi rädda naturen genom att förstöra den?

Lars Kallberg