Småhusägare i Gävleborg och i resten av Sverige har tydligt visat sin vilja att investera i solceller och numera även hembatteri. Med ett eget hembatteri kan hushållet både lagra el till tider när elen är dyr, och samtidigt hjälpa Svenska kraftnät att hålla balansen i elsystemet med hela tiden lika stor in- som utmatning av el i nätet. Batterier är med andra ord viktiga för den fortsatta elektrifieringen och därmed för hela energiomställningen. Har vi inte balans i elnätet kan vi inte få in all den billiga, lokalproducerade gröna elen i elsystemet.