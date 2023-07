Själv såg hon mest ut att se fram emot att lägga sig i hängmattan.

Frågan om vinster i skolan är särskilt besvärlig för Edholm, som fram till sin utnämning var delägare och styrelseledamot i friskoleföretaget Tellusgruppen.

Väljarna är less på skolföretagens girighet på skattebetalarnas bekostnad. Långt in i de borgerliga leden är folk trötta på betygsinflationen, kaoskonkurserna och hur skoligarker kammar hem storvinster på att snåla in på barnens utbildning.

Många borgerliga kommunpolitiker ser att det nuvarande systemet inte funkar. Samtidigt som de skolföretagare som är viktiga supporters och finansiärer till de borgerliga partierna förväntar sig att Lotta Edholm ska skydda deras investeringar.

Det är inte så konstigt att hon tar sig för pannan.