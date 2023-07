En genuin föreningsmänniska har gått ur tiden

1973 gick flyttlasset upp till Vallsta för att ta över Maries föräldrahem. De bedrev där mjölk- och skogsproduktion ända fram till 2002 då de sålde gården och flyttade ned till Västanbyns fäbodar, mellan Ockelbo och Sandviken, där de bosatte sig, och fram till dags datum sköter om den skogsfastighet som man förvärvade. Björn arbetade också några år efter flytten som verksamhetsledare för Maskinring Gästrikland.

Björn var under sitt liv en genuin föreningsmänniska och var engagerad i mycket. Han satt under flera år med i styrelsen för Arbrå Undersvik LRF-avdelning, där han i sju år var ordförande. Han var också engagerad i vägföreningen, Mellanskog och flera andra lokala föreningar. Under ett antal år satt han i LRF:s länsförbundsstyrelse samt i Gävle Dala Lantmän, som sedan blev Odal och idag är Lantmännen.

Björn var också politiskt engagerad i många år och har suttit i både kommunfullmäktige och miljö- och byggnämnden i Bollnäs kommun, ett engagemang som han även fortsatte med under några år i Sandviken.

Björn var troende kristen och starkt engagerad i Filadelfiaförsamlingen i Arbrå, ett engagemang som han tog med sig till Sandviken där han satt i styrelsen för församlingen fram till sin död den 23 juni. Både Björn och Marie arbetade dessutom mycket med Pingstkyrkans biståndscenter och second hand i Sandviken.

Björn lämnar efter sig makan Marie, fem barn, fjorton barnbarn och tre barnbarnsbarn.

Familjen