Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och fiskare längs kusten har under flera års tid vittnat om drastiskt minskade fiskbestånd i skärgården. Minskande strömmingsbestånd har diskuterats under lång tid. Data visar nu att strömmingsbestånden är under den gräns som säkerställer en framtida återhämtning av bestånden. Moderaterna vill nu därför se ett minskat strömmingsfiske i Östersjön.