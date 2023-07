”Tack vare människor som står fast vid sina arbetsuppgifter under semestertiden kan vi njuta av trygghet, säkerhet och väl fungerande samhällsservice även under sommaren”, skriver debattörerna.

Det finns dock många som inte får ta del av den efterlängtade ledigheten och dem vill vi uppmärksamma. Vi vill dock inte stanna vid att uppmärksamma, vi vill även skapa bättre förutsättningar i arbetslivet året runt. En stark arbetslinje är nyckeln till ett välmående samhälle inte bara under sommaren, utan genom hela året.

Det finns naturligtvis fler än dessa som arbetar under sommaren, som de poliser, brandmän och väktare som arbetar oavbrutet för att hålla oss säkra och trygga. Eller kollektivtrafikens förare som gör att vi kan färdas runt om i Gävleborg till semesterns resmål. Ni är alla värda att uppmärksammas.

Turist- och servicebranschen är en annan viktig del av vår ekonomi och sysselsättning i regionen vilket blir än mer påtagligt under sommaren. Genom att främja företagande och skapa en företagarvänlig miljö kan vi bidra till fler jobb och tillväxt i branschen. Moderaterna vill underlätta för företag att anställa och växa, samtidigt som vi ser till att arbetstagare har trygghet och möjligheter till utveckling.

Samhället vilar inte under sommaren. Tack vare människor som står fast vid sina arbetsuppgifter under semestertiden kan vi njuta av trygghet, säkerhet och väl fungerande samhällsservice även under sommaren. Som medborgare är det vårt ansvar att visa vår uppskattning och vara medvetna om ansträngningarna, som politiker är det vår uppgift att arbeta för en stark arbetslinje med bra förutsättningar på jobbet året om.

Patrik Stenvard (M), regionråd

Alexander Hägg (M), regionråd

Frida Stål (M), regionråd