Faktum är att jag har ignorerat allt som osar gulliga poptjejer med kortkorta kjolar sedan Britney Spears med förförisk blick och skoluniform sjöng ”Hit me baby one more time” på 90-talet.

Man ska inte vara bokstavlig med konstnärliga uttryck, men det finns en gräns för när musikindustrins trånga mall för hur en kvinnlig artist får vara, se ut, bete sig, tycka och tänka innan det snuddar vid självutplåning. Väldigt ofta gör den också musiken tämligen ointressant.

Mot den bakgrunden flög alltså Taylor Swift förbi min radar.

Jag önskar att jag hade varit mer uppmärksam. Inte bara för musiken utan för den påtagligt fascinerande resa Taylor Swift har gjort under närmare 15 år i strålkastarljuset.

I dokumentären ”Miss Americana”, som nu har ett par år på nacken, kryper kameran nära. Från dagboksanteckningar i de tidiga tonåren då det mesta handlade om att vara en god människa, att göra och vara rätt. Till att bryta sig loss från den allt mer kvävande och tillintetgörande mallen som förväntades av en ung kvinnlig countryartist från Tennessee. Den som gick ut på att aldrig tycka eller tänka någonting som en egen person.