Därefter var det dags att fortsätta söderut mot resans slutmål Nyköping. En stad som under lång tid var Sveriges huvudstad.

Under resan passade vår guide Catharina Morris på att sätta oss in i de delar av Sveriges medeltida historia som vi skulle ha nytta av att känna till inför kvällens huvudattraktion, de båda teaterföreställningarna Håtunaleken och Nyköpings Gästabud. Spelplatsen är belägen ute i de fria vid Nyköpingshus slottsruin, en plats med anor från 1100-talet.