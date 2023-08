Det är kanske inte så förvånande. Medan euron krisat gång på gång under den gångna tjugoårsperioden, så har kronan tjänat oss väl.

Under 90-talets första år hade politiker och riksbank bestämt sig för att Sverige skulle ingå i ERM och hålla fast växelkurs mot andra europeiska valutor.

För att skydda kronans värde höjdes räntan till 500 procent. "The sky is the limit" sa dåvarande riksbankschefen Bengt Dennis.

Konkurserna och varslen hopade sig, och till sist tvingades Dennis och statsminister Carl Bildt (M) att ge upp.

Den svenska kronan har flutit sedan 19 november 1992. Men Bildt fortsatte se det som ett misslyckande.

90-talet igenom kallade han kronan för en "skvalpvaluta". Bildt tyckte att det var ett stort problem att kronan går upp och ner, och ville hellre ha den stabilitet en valutaunion ger.

Idag argumenterar EU-kommissionens ekonomiska talesperson Veerle Nuyts på samma sätt, och säger att det är ett problem med "volatila växelkurser".

Och visst syns det i plånboken när kronans växelkurs faller. Importen blir dyrare, och det blir dyrare att åka utomlands.

Men det är lättare att åka på utlandssemester om man har jobbet kvar.