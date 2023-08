Alla kvotflyktingar, numera 900 per år, (tidigare ca 5000) som ska få komma till Sverige, ska enligt migrationsminister Malmer Stenegaard väljas ut av Migrationsverket så att bara de som är beredda att omfatta svenska värderingar och är driftiga, ska ha en chans.

Vad menas då med svenska värderingar undrar jag. Jag som var ung under sextio och sjuttiotalen har helt klart andra värderingar än vår nuvarande regering och dess stödparti. Men jag undrar vilka värderingar det är som definieras som svenska. Är det att som regeringen försöka plocka de russin ur kakan som snabbt kan bli lönsamma för oss? Agerandet är logiskt om man inte bryr sig, men vill ge sken av engagemang. Men är det en så kallad svensk värdering som styr agerandet? Och jag undrar vem som bestämmer vad som är en svensk värdering?

Och jag reagerar på att regeringen kräver av Migrationsverket att de ska bedöma en människas driftighet och undrar om jag själv skulle bedömas som driftig. Att ha arbetat inom offentlig sektor med kvinnligt låg lön och därav låg pension kan väl knappast vara tecken på driftighet? Så skulle jag platsa den dag även pensionärer måste bevisa att vi är värdiga att få vistas i detta land där endast driftiga människor har en plats? Att införa ett sådant kriterium kan inte vara annat än att sätta godtycket i system. Och att Migrationsverket inte protesterar säger mig något om vilken nivå den myndigheten är beredd att sänka sig till. Hur tillgodoses kraven på rättssäkerhet?

För mig är ett verkligt problem att en kvotflykting som bott i Sverige i två år, ännu inte fått återförenas med sin familj och barnen inte träffat sin far. Här borde den svenska regeringen visa sin driftighet och ställa krav på alla ansvariga att snabbt se till att familjen får en chans att bli hel. Och jag undrar: Hur driftig måste en far vara för att kunna integreras under dessa förutsättningar?