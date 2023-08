Den grova organiserade brottsligheten påverkar hela vårt samhälle och gängkriminaliteten skapar otrygghet hos oss alla. Unga människor förlorar livet, föräldrar och syskon mister en anhörig och bostadsområden splittras. Utifrån det allvarliga läget med allt fler unga som dras in i gängen behövs, förutom stärkta rättsvårdande myndigheter, en omedelbar förstärkning av arbetet mot nyrekryteringen. Det handlar om barn och unga som lockas och luras in i grov kriminell miljö och för att kunna få stopp på det krävs det en starkare välfärd med fler trygga och handlingskraftiga vuxna ute bland unga.

Vi Socialdemokrater vill också se en ny vapenamnesti som ett sätt för att minska tillgången till vapen. En vapenamnesti skulle innebära att det under en begränsad tidsperiod blir möjligt att lämna in vapen till polisen, utan att bli straffad för innehavet. Under den senaste vapenamnestin, som pågick under februari, mars och april 2018, lämnades 12 133 vapen in. Vi behöver göra allt för att få bort vapnen från gatan. Desto färre illegala vapen som finns i omlopp, desto mindre är risken att dessa hamnar i händerna på kriminella gäng.

Sanna Backeskog (S), riksdagsledamot i justitieutskottet, Kristoffer Lindberg (S), riksdagsledamot i kulturutskottet.