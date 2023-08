Strömavbrott under stormen Hans

Under måndagsmorgonen sänkte sig ett domedagsliknande mörker över Gävle för en stund. Men under natten däremot lystes himlen upp av blixtar, emellanåt som av fyrverkerier enligt vissa som var vakna. Åskan mullrade också. Enligt SMHI registrerades totalt 25 443 blixturladdningar i hela landet bara under söndagsdygnet. I ovädrets spår blev det flera strömavbrott. Vid tvåtiden försvann elen runt en halvtimme för delar av Gävle.