Under lång tid var det näst intill omöjligt att utvisa personer som inte hade pass och det har gjort att en väldig massa människor fått leva i limbo under inte sällan tio år eller mer.

Nu har gränspolisen plötsligt blivit mer aktiv och det har lett till att man bland annat utvisat en kvinna från Rwanda som varit extremt duktig under tiden i Sverige och utbildat sig till undersköterska. Men istället för att erbjuda arbete har man dömt henne för olovligt arbete och skickat ut henne ur landet utan pass.