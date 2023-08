Mitt under sommarlovs- och semestertider skakades Gävle av ännu en skjutning i den våldsvåg som rullar fram i Gävle.

Denna gång skedde det på en ungdomsgård i Sätra, en plats där barn och unga ska kunna umgås under säkra och trygga former.

Sverigedemokraterna ser med allvar och oro på den utveckling som skett i Gävle och andra delar av riket, där barn skjuter barn.