Nu när Kolmården beslutat sig för att stänga ner delfinariet är det dags att göra ett vägval, kommer djurparken fortsätta på den inslagna människocentrerade banan och föra delfinerna till en ny djurpark eller kommer Kolmården att göra ett banbrytande etiskt val kring delfinernas framtid?

För det är hög tid att Kolmården lyssnar på vetenskapen och ser till att delfinerna kommer till en fristad där de i så stor utsträckning som möjligt får leva på egna villkor.

Global Federation for Animal Sanctuaries presenterade i slutet av Juni 2023 riktlinjer för hur fristäder för valar ska utformas. Det är bara för ägaren Parks and Resorts Scandinavia AB att presentera de pengar som krävs för att skapa fristaden. Inte för att Kolmården kan få tillbaka dessa pengar utan för att flasknosdelfinerna i parken har rätt till fristaden och ansvaret ligger inte på någon annan än just Kolmården.

Det är det absolut minsta som kan göras för att kompensera de delfiner som fått framlida sina dagar i en klorerad bassäng. Fjärran från allt vad frihet heter.

Johan Löfgren