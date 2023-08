Gävle Zontaklubb har i samband med skolavslutningen i juni delat ut stipendier till fyra kvinnliga avgångselever på Vasa, Polhem och Borgarskolan.

Hilda Andersson och Tuva Blomdahl, EK20A på Borgarskolan, delar på 1500 kronor.

Hilda har tillsammans med Tuva visat ett stort personligt engagemang under året i den aktuella frågan om genusvåld. De har gemensamt skapat ett gymnasiearbete om den ekonomiska baksidan av genusvåld, ett arbete som håller mycket hög kvalité. De har tillsammans också drivit "No Violence UF" ett företag med fokus på att sprida medvetenhet runt genusvåld samt samla in pengar till kvinnojouren Blåklockan i Gävle. De har här skapat kunskap och satt fokus på denna mycket aktuella och viktiga fråga inom genus.

Hilda och Tuva har under sina gymnasieår lärt sig att hårt jobb lönar sig. Det var värt att satsa och de värdesätter högt att de har kunnat hjälpa varandra. Båda har jobbat under sommaren. Hilda flyttar snart till Stockholm och kommer läsa ett kandidatprogram inom marknadsföring. Tuva har nu åkt till USA för att arbeta som au pair det kommande året.