Törs man åka till Sverige? Det är det landet vi är nu. Ett land människor frågar sig om det är säkert att besöka. Ett land andra länder varnar för i sina reserekommendationer. Som Storbritannien just nu gör.

"Terrorists are very likely to try and carry out attacks in Sweden."

Risknivån för terrorattentat ligger just nu på 3 på den 5-gradiga skalan. Det betyder att det är viktigt att vara vaksam på offentlig plats, eftersom hotnivån är förhöjd. Helt vanliga svenskar riskerar i värsta fall bli föremål för terrorattentat. Dö, på grund av ett hat mot islam som en bred majoritet svenskar inte delar.