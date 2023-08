För oss moderater är frihet en kärnprincip, vår främsta målsättning är att varje individ ska ha rätt att leva sitt liv enligt sina egna villkor. Därför är det för oss en självklarhet att den friheten inkluderar rätten att älska vem man vill och vara den man är.

I Sverige ska alla ha rätt att älska fritt och leva sina liv med stolthet.

Under sommaren har vi (för första gången någonsin) sett Prideflaggan fladdra över Sagerska palatset och Ulf Kristersson bjöd in till ett historiskt mingel för att uppmärksamma Stockholm Pride. Det är en symbolisk gest som markerar en ökad medvetenhet om och stöd för HBTQ+-samhället.

Det är värt att notera att det är första gången sedan Pridefestivalens grundande för 25 år sedan som en svensk statsminister bjudit in till en mottagning under Stockholm Pride. Den moderatledda regeringen ställer sig bakom HBTQ+-samhället inte bara i ord utan även i handling.

Arbetet har inletts med att ta bort de diskriminerande regelverken som fortfarande existerar för homo- och bisexuella som vill donera blod. Sexuell läggning ska inte påverka blodgivares lämplighet.

Det är även av yttersta vikt med integration och inkludering av alla medborgare för att behålla de framsteg som kontinuerligt gjorts för HBTQ+-personers rättigheter. Därför vill moderaterna bland annat introducera obligatorisk samhällskunskap för nyanlända där HBTQ+-rättigheter tydligt belyses, förbjuda skadlig konverteringsterapi och införa en särskild brottsrubricering för hedersbrott.