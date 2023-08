Robbie Williams kommer till Gävle – men den här är från Falun

Robbie Williams är för vissa i första hand värstingen i pojkbandet Take That under 90-talets första hälft. För andra den figur han utvecklades till sedan han lämnade bandet för en solokarriär under andra halvan av 90-talet. Det gick monumentalt bra, med världshits som ”Let me entertain you” vilka har blivit standard-låtar för länge sedan. Han är också en arena-artist än i dag, som är uppe på närmast gudalika nivåer i Storbritannien och även i Sverige säljer ut arenor, senast Avicii Arena i Stockholm i mars då han firade 25 år som artist.