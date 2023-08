Därför rankas Sandviken så lågt i klimatarbetet

Men det här stämmer inte, enligt Magnus Flodman, utredningsingenjör hos Sandviken Energi Vatten som ansvarar för det allmänna ledningsnätet.

Han säger att spillvattenledningarna är dimensionerade efter branschstandard.

– I normalfallet finns det gott om plats i spillvattenledningarna. Problematiken uppstår vid kraftig nederbörd när det in i ledningarna läcker regnvatten som normalt sett inte skall vara där. Det här tillkommande vattnet läcker in via brunnslock i gator men även via stuprör på hus och dräneringar som är felaktigt inkopplade på spillvattenledningarna.