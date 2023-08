"Mamma jag är rädd, kommer de skjuta oss?" Relevant fråga idag om man är björnunge i Sverige.

För nyss inleddes en historiskt stor licensjakt på björn i modern tid i vårt land. 649 stycken fridlysta björnar, klassade som nära utrotning, kommer skjutas till och med 15 oktober.

På jaktens första dag sköts 82 stycken björnar. Just honor med ungar ska dock undvikas att skjutas (skönt att det finns någon etik och moral). Så fler björnhonor i Sverige tar nu hand om sina ungar under en mycket längre tidsperiod än för ett par decennier sedan, enligt forskning som baseras på uppgifter från det Skandinaviska björnprojektet. Det har blivit vanligare att björnungarna stannar hos sin mamma i cirka 2,5 år istället för 1,5. Detta beror med stor sannolikhet på att björnjakten har ökat under samma tid. Honor med ungar har nämligen större chans överleva jakten.

Men alla ungar kommer inte klara sig, eller deras mammor.