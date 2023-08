Läsarnas kalender 28 augusti–3 september

Har du också något på gång som du vill få med i vår kalender? Skicka in via vårt formulär här. Eller mejla till lasarnaskalender@arbetarbladet.se.

Vi vandrar mellan gränder och epoker och tittar in på några gårdar. Kanske hörs musik? Ciceroner: Fredrika Nordahl Westin, uppvuxen i stadsdelen, och Barbro Sollbe, journalist.

Strömsbro är en viktig plats för industrialismens historia i Sverige. Det är en förstad, den första stadsdelen utanför centrala Gävle. Testeboån var kraftkällan och samhället byggdes upp kring Kronobränneriet från 1776 och bomullsfabriken Gefle Manufaktur från mitten av 1800-talet. Vandringen går från fabriken till Strömsbro kyrka. Ciceroner: Per Rask och Carl-Magnus Gagge, i samarbete med hembygdsföreningen Gävle Gille.

Utställningen Object Surface med Catrin Andersson, Jamilla Drott, Dick Hedlund, Per Kesselmar, Erik Uddén och Charlotte Walentin.

Under dagen kan du gå på barnstadsvandring, visning av Folkparken 50 år, stipendieutdelning och musik av Gävle Forumkör, pedagoger finns på plats för samtal och fördjupning, musikquiz i hörsalen, bingo för barn. Se hela programmet och tider på lansmuseetgavleborg.se .

Drop in för seniorer som har frågor och funderingar om till exempel boende, sociala aktiviteter eller färdtjänst. Enklare digitalt stöd erbjuds också.

Klubben Finlandia är tillbaka under Å-draget. Jimmy Koskinen och GEUM (Kaisa Horkka) står för musiken som kommer att växla mellan disco, house och techno. Fri entré. Åldersgräns: 13 år och uppåt.

Musikhuset, Gävle, lördag 2 september kl. 16.00–21.00

* * * * * * * * * * * * * *

Konstutställning

Peter Frie – The view belongs to everyone. Landskapsmåleri och skulptur av Peter Frie i ny utställning. Pågår 2 september–29 oktober 2023. Vernissage lördag 2 september kl. 12.00. Invigning kl. 13.00 av konstintendent Jan Stene, i konstnärens närvaro. Fri entré.

Gävle Konstcentrum, Kungsbäcksvägen 32, Gävle. Öppettider: Tis, ons, fre, lör, sön kl. 12.00–16.00, tors 12.00–19.00

* * * * * * * * * * * * * *

Körsång

Gavlekören under ledning av Bengt Olerud sjunger musik till sjöss, eller i alla fall på kajen framför fyrskeppet Almagrundet.

Norra Skeppsbron 36, fredag 1 september kl. 15.00

* * * * * * * * * * * * * *

Släktforskning