LISTA: Här är de vanligaste dödsorsakerna i länet

För tjugo år sedan dog 571 personer per 100 000 invånare i hjärt- och kärlsjukdomar i Gävleborg. Sedan dess har antalet minskat år för år och under 2022 dog endast 350 personer per 100 000 invånare av sjukdomar i hjärtat och kärlen. Det visar siffror från Socialstyrelsen som sammanställts av Lavendla.

Hjärt- och kärlsjukdomar är dock fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland både kvinnor och män i länet.