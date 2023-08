Nya regler igen för hälsocentralerna – detta vill vården ändra på

I Gävleborg finns i dag 42 skattefinansierade hälsocentraler varav 15 drivs privat. Verksamheten regleras genom hälsovalssystemet och kostar Region Gävleborg drygt 1,7 miljarder kronor årligen.

Systemet infördes 2010 och har under årens lopp reviderats flera gånger. Så sent som i våras beslutade regionfullmäktige att återinföra kravet på att allmänspecialist ska finnas på plats under öppettider, en fråga som det rått stora åsiktsskillnader kring mellan de politiska partierna.

Nu startar regionledningen en ny översyn av systemet.

– Det har varit många detaljjusteringar under åren. Nu är det dags att vi tar ett större helhetsgrepp. Systemet fungerar i grunden jättebra och jag tror inte att det behövs så väldigt stora förändringar. Men det är ändå så att många hälsocentraler har problem med bemanning och ekonomi och det finns skäl titta på innehåll och uppdrag och se vad vi kan göra för att underlätta, säger Patrik Stenvard, Moderaterna, regionstyrelsens ordförande.