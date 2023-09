Nu gör populära covergänget från Gävle sista giget

Från när Stonefish spelade i Kalmar med fanet Sebastian Skoog i mitten. Mats Westlund fortsätter i Pulståget. Rune Fridh i sitt nya rockabillyband The Runez som gjorde en smygspelning på Café Furiren på Laxön i somras. Det består av Frank Liestam, gitarr och sång, (Stockholm Cowboys och Eddie Meduza), Thomas Eriksson på trummor (Just 4 Fun). De har lirat in några låtar och rörligt material hos Enviken Records som kommer snart.

Bild: facebook.com