Läsarnas kalender 4–10 september

Har du också något på gång som du vill få med i vår kalender? Skicka in via vårt formulär här. Eller mejla till lasarnaskalender@arbetarbladet.se.

Peter Frie – The view belongs to everyone. Landskapsmåleri och skulptur av Peter Frie i ny utställning. Pågår till 29 oktober 2023.

Gävle Konstcentrum, Kungsbäcksvägen 32, Gävle. Öppettider: tis, ons, fre, lör, sön kl. 12.00–16.00, tors 12.00–19.00

* * * * * * * * * * * * * *

Tipspromenad

PRO Valbo ordnar en slinga med tolv frågor, alla pensionärer välkomna.

Valabogården, Vretas, torsdag 7 september kl. 10.00–11.00

* * * * * * * * * * * * * *