När det gällde DM-tävlandet så gjorde junioren, Alfred Jeppsson OK Hammaren en imponerande insats när han gick upp i H21 klassen och tog en klar seger. Tvåa blev Thomas Åberg Gävle OK och trea Björn Ljunggren OK Hammaren. Allra snabbast var Erik Fernlund OK Tisaren men han sprang utanför DM tävlandet.

Åsa Jernberg Gävle OK var snabbaste gästrike i D21. I D18 segrade Linnéa Westlin Valbo AIF och efter sig hade hon tre engelska tjejer.

Bland ungdomarna var dessa bästa gästrike, DM-segrare: D16 Vera Jeppsson OK Hammaren, H16 Gustav Mattsson Valbo AIF, D14 My Offrell Gävle OK, H14 Ludvig Ljunggren OK Hammaren, D12 Maja Rosé OK Hammaren, H12 Nore Backlund Gävle OK, D10 Alma Mattsson Valbo AIF och H10 Sixten Enbarr OK Hammaren.

Nästa uppgift för orienterarna är Storviksnatta som avgörs onsdag den 6/9.

Karl Olof Borg