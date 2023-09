”nu ska övriga svenskars jakt och friluftsliv begränsas just på grund av en del olika orsaker”, skriver insändarskribenten.

Ändå räcker inte det, utan nu ska övriga svenskars jakt och friluftsliv begränsas just på grund av en del olika orsaker. Vi nöter ut fjällen, sägs det, trots de enorma ytorna, vi stör renarna rent allmänt och speciellt under kalvningssäsongen. Finner vi miniraltillgångar och kanske vill öppna en gruva då sätter sig samerna på tvären, för precis just där brukar renarna gå, får vi höra. Återigen tjafsas det om fjälljakten, är det inte det, så är det fisket.

Så när fjällbyar och mindre orter i Norrlands inland överges och folket flyttar till städerna borde ligga i samernas intresse. Då får de ju vara ifred.

Norrland borde räcka till för oss alla