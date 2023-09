De gör det få vågar – tolkar Lou Reed i Gävleaktuell show

Tack vare att flera av medlemmarna i bandet Torsson uppgav i en bok att Lou Reeds ”Transformer” var den viktigaste platta som någonsin hade gjorts, kom Peter Ahlberg i fjol på att plattan fyllde jämnt och skulle kunna gå att göra något mer av. Han tog därför kontakt med filmaren och basisten Linus Grane, vilket ledde till att de spelat in videomaterial till föreställningen som nu ska ha livepremiär för publik den 9 februari. Gruppen Transformers from the Underground består nu av åtta personer och de kommer från grupper som Stonecake och coverkändisarna i P-Floyd för att nämna några.