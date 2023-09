Vi är många i Stensätra, Sätra och Säljan i Sandviken som nu för tredje gången på två år får in vatten via avloppet i våra hus. Efter stormen Hans gick Sandviken energi ut och i princip skyller allt på fastighetsägarna. Men vad kan jag som fastighetsägare göra annat än att se till att mitt egna VA är rätt kopplat, det vill säga inte stuprör som går på spillvatten utan antingen till dagvattnet eller ut på marken? Jag kan inte gå runt i området och stövla in till varje granne som har stuprören kopplade på VA-nätet och ifrågasätta, har du kopplat dessa rätt? Det kan däremot Sandviken energi som ledningsägare göra.