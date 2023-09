Så triggar nätbutiken din köphunger – nio knep att akta sig för

Cookies, eller ”kakor”, är boven bakom alla de annonser som poppar upp efter att du har spanat in en produkt. Det samma gäller när du ska boka en resa. Har du sett varningen ”det finns bara två rum kvar till detta pris” eller ”två andra tittar på just detta hotell just nu”? Det styrs dels av cookies-tillägget och av algoritmer. Ibland stämmer informationen, ibland inte. Anders Parment, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet, förklarar att det egentligen är ett enkelt säljknep.