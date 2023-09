Sedan 2014 hade hittills 72 artister blivit invalda i Swedish music hall of fame, under onsdagen var det dags för ytterligare sex att ta plats, alltså 78 totalt. Fjärde artist som juryn presenterade under onsdagen var Sandvikensonen Tomas Ledin. På scenen hade han en anekdot om Säterbandet The Flippers från 60-talet bland annat. Han fick också lägga ut texten om Symphonia, hans kringresande konsertprojekt med dirigenten och arrangören Peter Nordahl samt sju olika symfoniorkestrar som de möter under sin turné runt landet. Denna når Gävle Konserthus den 15 och 16 november, tillsammans med Gävle Symfoniorkester. Han kunde inte välja ut en specifik låt ur sin katalog men sa ”tusen tack, det känns enastående fint” till juryordföranden Lars Nylin på plats från scenen på Cozmoz Arena i Borlänge.