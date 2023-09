Swishkampanjen succé för TV-pucktjejerna: ”Fått in flera tusen”

Fakta

Målvakter

Elsa Åkermark, Brynäs IF

Alva Hansen, Söderhamns IK



Utespelare

Agnes Furuhall, Söderhamns IK

Alice Moberg, IK Huge/Brynäs IF

Eila Mckeown, Hudiksvall HC

Elwira Johansson, Brynäs IF

Glittra Arbinger, Brynäs IF

Hilma Larsson, IK Huge

Ida Söderström, Söderhamns IK

Inez Karlsson, Skutskärs SK/Brynäs IF

Isabelle Rosén, Hedesunda IF/Strömsbro IF

Liah Lenkey, Skutskärs SK

Lisa Östblom, Brynäs IF

Lovelia Lindström, Brynäs IF

Meja Lundén, Hedesunda IF

Stina Östblom, Brynäs IF/Valbo HC

Vera Edling, Brynäs IF

Victoria Siwertsen, Brynäs IF

Vilma Wessén, Brynäs IF