De allra flesta har inte råd och det finns inget intresse att betala flera gånger om för att se sport i tv. Särskilt när det är ständiga avbrott för urusel, urtrist reklam som tjatas om och om igen. Stänger ute tittare från intervjuer och annat i dessa betal-extra-(onödigt-)dyrt-kanaler.

Hyresrättsboende betalar tv-tittandet två gånger – via skatten för SVT-kanalerna, UR, SR, och alla grundutbudets kanaler via hyresvärdens hyresavier, inkluderande SVT, SR... Det borde räcka med att betala via skatten för att se a l l t på tv – om vi nu vill det.

SHL utelämnar de allra flesta och ställer människor mot varandra. Det är verkligen inte vackert. Till proffsiga, utmärkta SVT med sporten. De utelämnar medvetet ständigt sändande reklamkanalnamn här, ingen extrareklam till dem, alltså.

Brynäs, hej!